Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

Moscú.- advirtió que tomará todas las medidas "a su alcance" para proteger a sus petroleros, varios de los cuales han sido apresados en las últimas semanas en aguas internacionales.

"Si se infringen las normas del derecho internacional en relación con barcos bajo nuestra bandera, Rusia adoptará todas las medidas a su alcance para su defensa", dijo María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

La diplomática rusa denunció que los "ataques a la libertad de navegación son inadmisibles".

En alusión a las sanciones occidentales que justificarían la captura de los petroleros pertenecientes a la conocida como "flota fantasma", aseguró que "van en contra del derecho internacional y, en cualquier caso, no pueden ser base para ejercer jurisdicción en mar abierto y apresar barcos".

Lee también

"Las alusiones a las sanciones de la Unión Europea, que los dirigentes franceses califican de forma inventada como internacionales, como fundamento para adoptar medidas coercitivas contra cualquier buque, son absolutamente insostenibles", insistió.

Rusia mantuvo una postura muy moderada en el caso de los barcos apresados por los guardacostas estadounidenses, como ocurrió a principios de año con el "Marinera", pero la postura fue mucho más firme en el caso del barco de nombre "Grinch" capturado hace más de una semana por los franceses entre Marruecos y España.

Las autoridades occidentales han decidido en los últimos meses extremar la persecución de la flota que Moscú emplea para esquivar las sanciones a sus exportaciones de petróleo, que se han reducido notablemente desde finales del pasado año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina sorprende con PAGO TRIPLE en febrero: revisa quiénes lo cobran y el monto. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina sorprende con PAGO TRIPLE en febrero: revisa quiénes lo cobran y el monto

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Visa Láser/ iStock/ Nobilior

¿Se rompió, mojó o borró tu visa? Aquí la guía urgente para saber si aún puedes usarla

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica