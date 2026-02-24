Estadounidenses en México usaron aviones privados para salir de Puerto Vallarta tras la violencia y bloqueos que se desataron tras la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Medios en EU, como Usa Today, reportaron que entre las empresas están Sabre Defense Team o Mercury Jets.

El medio revisó una lista de precios de Sabre Defense Team: un avión privado compartido con asientos costaba 5 mil 500 dólares por adulto o 4 mil dólares por niño. La compañía también cotizó un avión privado para 14-16 pasajeros por entre 92 mil dólares y 105 mil dólares.

De acuerdo con lo revisado, un transporte seguro al aeropuerto costaría 2 mil 500 dólares más, o un auto blindado estaría entre 3 mil 500 y 6 mil 500 dólares más.

Además, un equipo de protección ejecutiva premium podría proporcionar dos agentes en un despliegue de tres días por 10 mil 800 dólares.

En X, Sabre posteó que "el equipo de defensa SABRE está facilitando operaciones de evacuación de emergencia desde México para ciudadanos estadounidenses afectados por interrupciones aeroportuarias e inestabilidad regional".

Usa Today indicó que el director ejecutivo de Sabre, Steve Slepcevic, y el director de operaciones, Byron Rodgers, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Slepcevic fue objeto de una investigación de Los Angeles Times sobre su empresa Paramount, y posteriormente fue acusado de robar a las víctimas del huracán Katrina en 2009, indicó Usa Today.

También produjo un documental sobre la frontera entre Estados Unidos y México con Charlie Kirk y coordinó eventos de recaudación de fondos con la campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr.

Ryan DeBruyne, director de ventas de vuelos chárter de Mercury Jets, afirmó que observaron un aumento en las consultas entre el 22 y el 24 de febrero. Un billete en esos vuelos de ida costaba unos 2 mil 500 dólares, o entre 15 mil y 20 mil dólares para seis pasajeros.

"Hemos podido evacuar a personas de zonas de peligro mediante numerosos vuelos chárter desde el 23 de febrero, con vuelos adicionales programados para el 24 de febrero”, dijo DeBruyne. “Es muy común que los aviones privados sean los primeros en aterrizar para ayudar a las personas a evacuar zonas de disturbios”.

Al menos 11 aviones privados despegaron del aeropuerto de Puerto Vallarta, mostraron los registros de vuelo el 23 de febrero. Alrededor de 30 vuelos comerciales despegaron ese día.

También, otra opción es Grey Bull Rescue y su líder Bryan Stern, quien dijo a Usa Today que el grupo estaba organizando transporte en helicóptero y avión para estadounidenses en México para el 24 de febrero.

Stern ayudó a fines del año pasado a salir a María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, de Venezuela.

“Si estás en un lugar relativamente seguro, quédate donde te refugias y agárrate”, aconsejó. “Puede ser incómodo, pero más vale estar incómodo y seguro que cómodo y muerto”, añadió Stern.

