FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", líder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

EU ataca Irán: Tres escenarios para la República Islámica tras bombardeos: ¿intervención extranjera, cambio de régimen o conflicto interno?

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de EU e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Suman 13 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 10 de las víctimas iban de excursión

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Por la madrugada, Trump dio un mensaje a la nación desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.

A continuación te compartimos imágenes de los ataques a Irán, la respuesta de la República Islámica y otros aspectos de la jornada de bombardeos entre uno y otros.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán, Irán, después de un ataque israelí este sábado. Foto: EFE
Tras varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara que ha lanzado un ataque contra el país persa, anunció el cierre de su espacio aéreo.

Ataques aéreos contra Irán. Foto: EFE
Y después de que el presidente de Estados Unidos, , confirmara que su país había comenzado una campaña militar en Irán.

Ataques aéreos contra Irán. Foto: EFE
Los ataques lanzados a primera hora de éste sábado también han desatado reacciones de incertidumbre y protestas internacionales de desaprobación.

Protestas Iraníes contra los ataques aéreos de EU e Israel. Foto: EFE
Protestas Iraníes contra los ataques aéreos de EU e Israel. Foto: EFE. Foto: EFE
Los ataques estadounidenses e israelíes han afectado a más de 20 de las 31 provincias de Irán, de acuerdo con la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán.

Mapa de los puntos atacados por EU e Israel en Irán. Foto: AFP
La fiscalía de Minab informó que el número de muertos en el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan, después de ser bombardeado por un ataque israelí se elevó a 85, según datos de la agencia iraní Mehr.

Foto: EFE
En Israel, las sirenas antiaéreas advierten constantemente de ataques inminentes por parte de Irán, para que la población se resguarde en lugares seguros como estaciones subterráneas del metro.

Gente se refugia en una estación de metro subterránea mientras las sirenas antiaéreas advierten de ataques inminentes por parte de Irán, en Ramat Gan, Israel. Foto: AP
