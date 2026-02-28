Más Información
Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.
Por la madrugada, Trump dio un mensaje a la nación desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.
A continuación te compartimos imágenes de los ataques a Irán, la respuesta de la República Islámica y otros aspectos de la jornada de bombardeos entre uno y otros.
Tras varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara que ha lanzado un ataque contra el país persa, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo.
Y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que su país había comenzado una campaña militar en Irán.
Los ataques lanzados a primera hora de éste sábado también han desatado reacciones de incertidumbre y protestas internacionales de desaprobación.
Los ataques estadounidenses e israelíes han afectado a más de 20 de las 31 provincias de Irán, de acuerdo con la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán.
La fiscalía de Minab informó que el número de muertos en el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan, después de ser bombardeado por un ataque israelí se elevó a 85, según datos de la agencia iraní Mehr.
En Israel, las sirenas antiaéreas advierten constantemente de ataques inminentes por parte de Irán, para que la población se resguarde en lugares seguros como estaciones subterráneas del metro.
EN VIVO: Estados Unidos e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
