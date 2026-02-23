El Banco de México (Banxico) informó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión que en el presente año contará con un presupuesto prácticamente similar al de un año antes, por un total aprobado de 15 mil 485 millones de pesos.

Sin embargo, el gasto relacionado con el mandato constitucional de proveer de billetes y monedas a la economía tiene una reducción.

Para este año, el presupuesto para ese propósito será de 9 mil 739 millones de pesos, una disminución de 1.4% en términos reales respecto a 2025.

Lo mismo en inversión física, ya que sufrirá un ajuste a la baja de 3.5%, pues solamente podrá gastar 6 mil 877 millones de pesos. Ese rubro comprende la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de inmuebles, así como compra de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.

De ese monto, usará 6 mil 29 millones de pesos a insumos de billete y moneda, una variación negativa de 4% respecto a un año antes.

Al interior de dicho gasto, destinará a insumos para producción de billetes 2 mil 28 millones de pesos, 17.5% más respecto a 2024.

Si bien Banxico no tiene programado diseñar ni emitir nuevas piezas de billetes que ameriten un mayor gasto, necesita dar continuidad a las denominaciones que actualmente están en circulación.

De ahí que gastará para sustratos de seguridad mil 255 millones de pesos, frente a 933 millones que ejerció en 2025. En tintas, barnices y elementos de seguridad elementales para evitar la falsificación pasará de 624 a 658 millones.

Para la adquisición de moneda metálica se contraerá el presupuesto 12.1%, a 4 mil millones de pesos autorizados.

La elaboración del presupuesto, aprobado en una sesión del órgano colegiado del Banco de México, se realizó con base en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en supuestos definidos por la Junta de Gobierno.

Por otro lado, Banxico dio a conocer que el año pasado en gasto corriente e inversión física relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía ejerció 9 mil 578 de un autorizado por 9 mil 592 millones de pesos. Es decir que le faltó gastar 0.1% del monto aprobado.

Además, gastó 100% de los 7 mil 214 millones de pesos que se autorizaron para inversión física.