El gobierno de México dio a conocer que coordina con Estados Unidos y Canadá medidas que serán implementadas durante el Mundial de futbol para prevenir contagios de ébola, que afecta a países africanos.

La República Democrática del Congo, golpeada por una epidemia de este virus mortal, jugará sus partidos de la primera fase del torneo canchas estadounidenses y mexicanas.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia en la República Democrática del Congo es "extremadamente grave y difícil" y amenaza al menos a una decena de países africanos más.

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"Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo" dijo David Kershenobich, secretario de Salud mexicano, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario detalló que se contemplan medidas de aislamiento y un estrecho seguimiento por parte de autoridades de los sectores de salud y de turismo.

La semana pasada, Estados Unidos anunció que la selección de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de ingresar al país, donde el 17 de junio debuta ante Portugal en Houston.

El segundo partido del equipo africano será ante Colombia en Guadalajara, en el oeste de México, país que estima recibir a más de cinco millones de turistas durante el Mundial de Norteamérica.

El último partido de los congoleños, que tendrán su campamento en Houston, será el 27 de junio en Atlanta ante Uzbekistán.

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Riesgo mundial por ébola es muy bajo

“(En) México no se han registrado casos y (hay que decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó Kershenobich.

La OMS estima en 220 el número de muertes por el brote en ese país, 10 de ellas confirmadas. La cifra de casos sospechosos supera los 900. Uganda es el otro país africano afectado y hasta el lunes contabilizaba siete casos confirmados.

El actual brote es de la cepa Bundibugyo, para la que no hay ni vacuna ni tratamiento específico.

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En Tailandia, el Ministerio de Salud Pública anunció que aislará durante 21 días a todos los viajeros procedentes de Uganda y República Democrática del Congo (RDC), como una medida de precaución ante el brote de ébola.

El ministro de Sanidad, Somruk Chungsaman, explicó en una comparecencia pública que Tailandia ha clasificado a ambos países como "zonas con una enfermedad contagiosa peligrosa".