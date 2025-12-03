Los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam) fortalecerán el sistema de salud pública, aseguró el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Marco Antonio García Ayala durante la sesión de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Pronam.

Dijo que esto permitirá a los trabajadores de Salud brindar un servicio más coordinado, eficiente y de mayor calidad a millones de mexicanos en una estrategia de integración de los protocolos nacionales de atención médica, que es un compromiso cumplido, no solo con la base trabajadora, sino con la población nacional.

El Consejo de Salubridad General (CSG) puso a disposición de todas las instituciones de salud los Pronam, documentos que establecen directrices basadas en la mejor evidencia científica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prioritarias para todo el sector salud.

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Pronam (02/12/2025). Foto: X (@FSTSEmx)

El objetivo central es estandarizar la atención médica en todo el país y ello representan un trabajo colegiado e interinstitucional del sector salud, para diagnosticar y garantizar que los tratamientos se apliquen de manera uniforme, sin importar el nivel de atención o el sistema al que pertenezca el paciente.

El Pleno del Consejo ha aprobado diez protocolos nacionales. En el nivel de atención primaria son cuatro protocolos que incluyen las enfermedades crónicas más frecuentes, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal crónica.

En prevención, son dos protocolos que cubren el seguimiento de los primeros mil días de vida y vacunación a lo largo de la vida. En detección temprana de cáncer, se elaboró un protocolo para identificación oportuna en niños, niñas y adolescentes, así como tres protocolos de cáncer infantil, incluyendo retinoblastoma, leucemia linfocítica y linfoma de Hodgkin.

Lanzan Estrategia Nacional de Integración de los Pronam (02/12/2025). Foto: X (@FSTSEmx)

Al acto de lanzamiento de la estrategia nacional de integración de los Pronam, asistieron además del titular de Salud, David Kershenobich; el director del IMSS, Zoe Robledo; el director del ISSSTE, Martí Batres; el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

Hace unos días la Secretaría de Salud dio a conocer que cada protocolo define los procedimientos necesarios para el manejo estandarizado de los pacientes, con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad de la atención médica en todos los centros de salud del país.

Están diseñados para ser prácticos, fáciles de entender y acompañados de infografías que permiten a los profesionales de la salud, seguir los manuales de diagnóstico y tratamiento.

Los Pronam actúan como instrumentos unificados de atención, permitiendo que cualquier paciente reciba atención estandarizada sin importar el servicio al que acuda, facilitando diagnósticos oportunos y tratamientos consistentes

Los protocolos fueron desarrollados de manera conjunta, contando con la colaboración activa de diversas instituciones clave, incluyendo el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de Marina, Defensa Nacional, así como los servicios privados.

