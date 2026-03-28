Después de que recientemente un joven mexicano de 19 años murió en Florida bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que otra persona mexicana falleció mientras se encontraba bajo resguardo de autoridades migratorias en Adelanto, California.

La SRE indicó que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias del centro de procesamiento de Adelanto, que durante la noche del 25 de marzo ocurrió la muerte del connacional.

Ante estos recientes casos, la Cancillería reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no continúen y demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, "por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

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Según la información preliminar del centro, el mexicano fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció.

"Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente", reportó Relaciones Exteriores a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Señaló que el Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

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"Dicha Representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos", dijo.

"El Gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, reiterando su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior", enfatizó.

SRE reporta 13 mexicanos fallecidos en EU en operativos o bajo custodia del ICE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE informó apenas el miércoles que 13 personas mexicanas habían fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del ICE.

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En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del miércoles 25 de marzo en Palacio Nacional, Velasco indicó que la SRE había manifestado su rechazo a estas muertes en 14 comunicaciones diplomáticas y manifestó que se trata de un tema absolutamente “doloroso”, desgarrador” e “inaceptable”.

Abundó que cuatro de estos “casos terribles” se habían registrado en California; tres en Georgia; dos en Arizona; uno en Texas; uno en Florida; uno en Misuri; y otro en Illinois. Las personas que murieron en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años de edad.

Sobre las presuntas causas de muerte, Velasco expuso que habían seis casos de complicaciones médicas; cuatro de suicidio; dos casos que fueron durante operativos realizados; y un caso de un tiroteo en Dallas.

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