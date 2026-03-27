Muere egresada en instalaciones de la Fes Cuautitlán; UNAM expresa sus condolencias

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán informó que este viernes una egresada presentó una emergencia médica en las instalaciones, donde se activaron protocolos y aplicaron maniobras de RCP, pero la joven falleció.

La institución aseguró que brinda acompañamiento a sus familiares y ofreció su apoyo en todo momento: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”, dice un comunicado oficial publicado en redes sociales y firmado por el director David Quintanar Guerrero.

Lee también Segob da seguimiento a Plan Michoacán en Uruapan; brindan más de 9 mil atenciones en Feria del Bienestar

Indicó que la integrante de la comunidad contaba con antecedentes médicos, por lo que de forma inmediata, personal de salud de la institución empleó un desfibrilador y la técnica de RCP.

“Lamentable, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento”, explicó la FES Cuautitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc