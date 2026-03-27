Muere egresada en instalaciones de la Fes Cuautitlán; UNAM expresa sus condolencias

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La (FES) Cuautitlán informó que este viernes una egresada presentó una emergencia médica en las instalaciones, donde se activaron protocolos y aplicaron maniobras de RCP, pero la joven falleció.

La institución aseguró que brinda acompañamiento a sus familiares y ofreció su apoyo en todo momento: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”, dice un comunicado oficial publicado en redes sociales y firmado por el director David Quintanar Guerrero.

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Indicó que la integrante de la comunidad contaba con antecedentes médicos, por lo que de forma inmediata, personal de salud de la institución empleó un desfibrilador y la técnica de RCP.

“Lamentable, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento”, explicó la FES Cuautitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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dft/bmc

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