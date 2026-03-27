A casi cinco meses de echarse a andar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio seguimiento a dicha estrategia de seguridad en el municipio.

Como parte de las acciones de atención integral contempladas en este Plan, la Segob indicó que se celebraron la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar en Uruapan, "con el objetivo de garantizar que nadie se quede atrás".

La dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez indicó que la colaboración interinstitucional de 30 dependencias federales, estatales y municipales permitió brindar 9 mil 264 atenciones en la feria instalada en el Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.

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Entre los servicios que se ofrecieron estuvieron chequeos médicos, atención odontológica, orientación nutricional, atención de los Programas para el Bienestar y becas para estudiantes, entre otros.

También se apoyó a la población con trámites administrativos como actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

"Para fomentar la integración comunitaria, ambientes de paz, libre de violencias basadas en el género y sin adicciones, se impartieron pláticas y se realizaron juegos", destacó.

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