Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró que el gobierno sí busca con vida a personas reportadas como desaparecidas desde hace años, conocidos como casos de larga data, en colaboración con sus familiares.

“Hay acciones de búsqueda en campo, pero es muy importante decir que es una demanda histórica buscar en vida y también una convicción del gobierno de México y en la atención a la instrucción de la Presidenta es que buscamos en vida, pero también hacemos otras búsquedas en campo que tiene que ver con búsqueda forense para identificar algún elemento que nos permita dar con ellos”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, señaló que la mayoría de estos casos sucedieron en el periodo de la “Guerra Sucia y represión del Estado”, por lo que hay colectivos de familiares que los siguen buscando. Aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja de manera permanente y llevan a cabo reuniones periódicamente.

Lee también Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP

Plataforma Única de Identidad y CURP Biométrica, importantes para búsqueda de desaparecidos

El funcionario destacó que desde la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se implementó la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad (PUI) y la CURP Biométrica para todas las edades.

“A través de la cual el Registro Nacional de Población, que es quien tiene esta plataforma, permite que se crucen datos de las personas que han sido reportadas como desaparecidas y saber primero si han tenido alguna actividad administrativa”, dijo.

Medina Padilla puntualizó que a partir de julio de 2025, se solicitan datos completos para cada caso, se abren carpetas de investigación y se envían alertas nacionales así como fichas de búsqueda con datos generales a medios de comunicación, correos electrónicos, terminales de autobuses, aeropuertos y empresas de telefonía.

Lee también Segob busca "atención más prioritaria" con los desaparecidos en México

“Se entrelaza con la Plataforma Única de Identidad para buscar de manera general si se compra un boleto de avión, un boleto de camión, si hay alguna actividad administrativa o con particulares. Y también se enlaza con todas las fiscalías, comisiones estatales de búsqueda para que todas se activen los mecanismos y protocolos”, aseguró.

Sanciones a servidores públicos que no activen protocolos de búsqueda

Asimismo, recordó que la reforma contempla sanciones administrativas a servidores públicos que no activen los protocolos de búsqueda establecidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta mañana se reportaron cifras con transparencia y responsabilidad, pues en el pasado, el Registro Nacional no solicitaba datos completos.

“Ahora ya no se puede hacer eso, a partir de la ley del julio que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada y además estamos obligando a las fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”, mencionó la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr