Chivas se queda con el Clásico Tapatío en Los Ángeles y confirma su gran momento

El Atlas y las Chivas se citaron lejos de casa, pero con el corazón bien puesto en Guadalajara. El BMO Stadium de Los Ángeles fue testigo de un Clásico Tapatío que de amistoso tuvo poco y de orgullo tuvo todo.

Al final, el Rebaño se impuso 1-0 y dejó claro que su liderato en el Clausura 2026 no es casualidad.

Desde el silbatazo inicial, el partido se jugó con dientes apretados. Durante los primeros minutos, el balón vivió más en el mediocampo que en las áreas, como si ambos equipos se estudiaran… o se retaran en silencio. Porque sí, nadie quería perder.

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La primera sacudida llegó al minuto 16, cuando Miguel Tapias probó suerte desde media distancia, pero Antonio Sánchez apareció con reflejos felinos para salvar a los rojinegros. Atlas respondió al 20' con un disparo de Paulo Ramírez que pasó rozando el poste, lo suficiente para arrancar un “¡uhhh!” en la tribuna.

El duelo mantuvo su intensidad, aunque el gol se negaba a aparecer. Entre faltas, choques y miradas desafiantes, el primer tiempo se despidió con un 0-0 que sabía a promesa.

¿Cómo cayó el gol del triunfo de las Chivas sobre el Atlas?

Para la segunda mitad, Chivas salió más decidido, más punzante. Y al 56’ encontró recompensa: en un tiro de esquina, Ángel Sepúlveda se elevó como si tuviera resortes en las piernas y peinó el balón al fondo de la red. Gol rojiblanco.

Qué remate de @AngelbsepuAngel 😍🫶🏻



🇲🇨 Chivas 1 - 0 Atlas 🇲🇨



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Los cambios refrescaron el juego, y el regreso de Luis Romo añadió chispa al ataque. Al 76, metió un pase filtrado que casi termina en otro gol, pero nadie llegó a la cita. Cerca del final, Sergio Aguayo estuvo a centímetros de ampliar la ventaja, pero el poste y un defensor atlista evitaron el segundo tanto.

El silbatazo final selló la victoria de Chivas, que incluso sin varias de sus figuras convocadas al Tri, mostró carácter, orden y hambre. Así, el Clásico Tapatío cruzó fronteras y dejó una conclusión clara: Chivas está en modo serio.