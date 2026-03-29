Clásico Tapatío: Aficionados de Chivas y Atlas protagonizan batalla campal en Estados Unidos

Durante la Fecha FIFA de marzo, las Chivas y el Atlas tomaron la decisión de no descansar, con el objetivo de mantenerse en ritmo para cuando se reanude el Clausura 2026 de la Liga MX.

Para estar en forma, tanto física como futbolísticamente, el Rebaño y los Zorros programaron un partido amistoso en Estados Unidos.

Una nueva edición del Clásico Tapatío se viviría, pero lejos de Jalisco; aunque, con la misma pasión e intensidad.

Este clásico, es considerado el más antiguo del futbol mexicano, ya que se disputa desde 1916.

Por tal motivo, también es una de las rivalidades más fuertes que hay en nuestro balompié nacional.

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Sin embargo, desafortunadamente, en muchas ocasiones, esa rivalidad ha sobrepasado el terreno de juego, dejando imágenes lamentables, por parte de ambas aficiones.

En esta ocasión, no fue la excepción y los seguidores rojiblancos y rojinegros protagonizaron una batalla campal en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Al interior de la casa de Los Angeles Football Club de la Major League Soccer (MSL), un numeroso grupo de personas, tanto con la playera de las Chivas como del Atlas, provocaron una fuerte pelea.

La seguridad del inmueble angelino trató de intervenir, pero eran bastantes aficionados los que se estaban golpeando, por lo que complicado que calmaran la situación.

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Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que generó que los seguidores del Rebaño y los de los Zorros se enfrascaran en este intenso conflicto.

La mala imagen de este Clásico Capitalino, entre las Chivas y el Atlas, desató un sinfín de comentarios en las redes sociales.

¡EL CLÁSICO TAPATÍO SE FUE A LOS GOLPES!



Decenas de aficionados de Atlas y Chivas provocaron una pelea campal en BMO Stadium de Los Ángeles 😰 pic.twitter.com/CV6KBJYqSV — Futbol Picante (@futpicante) March 30, 2026

Cabe resaltar que no es la primera que estas dos aficiones protagonizan este tipo de desafortunados enfrentamientos en un estadio.