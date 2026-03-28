La Fecha FIFA de marzo no detuvo al balompié mexicano. Este sábado, en territorio estadounidense, América y Tigres empataron (1-1) en un partido amistoso que representó una antesala para el duelo que México y Portugal disputarán en la reapertura del Estadio Azteca (Banorte).

Un “Golden Clash” que, si bien terminó en un empate para la escuadra varonil, el equipo femenil de las "Águilas" vivió un escenario contrastante con una victoria (2-1) ante las "Amazonas", su acérrima rival.

Un solitario gol de José Raúl Zúñiga (58') permitió que la escuadra azulcrema acariciara momentáneamente la posibilidad de una victoria. La “Pantera” recibió un pase filtrado de Patricio Salas para, posteriormente, superar la defensa de los felinos con Nahuel Guzmán en el arco.

América quiso amarrar el triunfo. Sin embargo, Ozziel Herrera centró y Juan Brunetta remató dentro del área (83') para que Tigres rescatara el empate en la cancha del Razorback Stadium en Arkansas, al sur de los Estados Unidos.

El triunfo se le negó a ambos equipos porque, en distintos momentos, afrontaron goles anulados por fuera de lugar. Esto provocó que el partido amistoso cerrara con una postal de los futbolistas molestos por el resultado, a la espera de regresar a la acción en la treceava fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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⏱️ 80' | ¡Sin parar de luchar, Águilas! 🦅

⚽️ América 1 vs. 0 Tigres pic.twitter.com/4ooSvcV97G — Club América (@ClubAmerica) March 28, 2026

¿Qué sigue para América y Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Viernes, 3 de abril

Tijuana vs Tigres | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 13 del Clausura 2026.

Sábado, 4 de abril

Santos Laguna vs América| 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 13 del Clausura 2026.

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