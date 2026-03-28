Álvaro Fidalgo regresa al Estadio Azteca; así reacciona la Selección Mexicana a las remodelaciones

La Selección Mexicana vivió un último entrenamiento antes de hacerle frente este sábado, 28 de febrero, a Portugal. Sin embargo, en esta ocasión, la cita no fue en el Centro de Alto Rendimiento, sino en las instalaciones del recién renovado Estadio Azteca (Banorte).

A través de redes sociales, el Tricolor compartió el momento en el que los futbolistas pisaron por primera vez el nuevo césped del Coloso de Santa Úrsula. Un suceso que no ocurría desde noviembre del 2023, cuando el combinado nacional se jugó la vida en una tanda de penales para integrarse al Final Four de la Nations League de la Concacaf.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la del mediocampista Álvaro Fidalgo. En su regreso al Estadio Azteca, “El Maguito” dejó escapar un “qué locura” cuando posó su mirada en la nueva imagen del recinto capitalino: ya no como jugador de las “Águilas” del América, sino como seleccionado nacional.

Fidalgo entró a la cancha acompañado de Israel Reyes y Armando “La Hormiga” González. El delantero de Chivas tampoco dudó en mostrar su asombro y soltó un chiflido cuando vio los cambios a los que se sometió el Coloso de Santa Úrsula.

Después del entrenamiento, los futbolistas y los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se tomaron una fotografía para el recuerdo. En ella, “El Maguito” posó abrazado de Israel Reyes y Érick Sánchez. Una postal que evocó al tiempo en el que compartieron el vestidor con el América, antes de que Fidalgo se uniera al Real Betis del balompié español.

Será este sábado, 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana viva su primer gran reto del año. Un ensayo que servirá para el estratega Javier Aguirre a tres meses para que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 28 de marzo

México vs Portugal | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

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