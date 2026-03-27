El Estadio Banorte está listo para su reinauguración y para ello recibe a la Selección Mexicana y a la de Portugal en lo que será su primer duelo en este 2026.
La selección portuguesa llegó a México para concentrarse en Cancún en vez de la capital; el cuadro europeo decidió pasar su tiempo en Quintana Roo para irse aclimatando a la altura y al clima del país.
Roberto Martínez, entrenador de Portugal, convocó a la gran mayoría de futbolistas titulares con los que piensa afrontar la Copa del Mundo 2026, por lo que se espera un gran cuadro para enfrentar a México en este importante duelo.
La ausencia de Cristiano Ronaldo pesó en estar convocatoria, pero los futbolista portugués han asegurado que sin el capitán darán una gran exhibición en tierras mexicanas.
Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Joao Felix se colocan como los futbolistas más destacados de este llamado. El técnico español podría presentar un cuadro conformado por una gran parte de titulares para este encuentro.
Esta sería la posible alineación de Portugal para enfrentar a México
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Goncalo Inácio
- António Silva
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Joao Neves
- Bruno Fernandes
- Francisco Conceicao
- Joao Félix
- Goncalo Ramos
Convocatoria completa de Portugal: José Sá y Ricardo Velho (porteros), Matheus Nunes, Diogo Dalot, Renato Veiga y Antonio Silva (defensas), Samú Costa y Mateus Fernandes (mediocampistas), Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Paulinho y Gonçalo Guedes (delanteros).
