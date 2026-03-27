Durante su carrera como futbolista profesional, Ángel Reyna coleccionó momentos polémicos que marcaron su paso en el terreno de juego, ganándose el apodo de "pleititos" y, aunque ya no está en las canchas, sigue haciendo enojar a aficionados de otros clubes.

En esta ocasión, el exfutbolista de las Águilas del América lanzó un fuerte comentario en contra de los Pumas de la UNAM, algo que no cayó bien con cierto número de aficionados auriazules.

Durante un participación en el podcast argentino "Termomanía", el ex seleccionado mexicano fue contundente cuando le preguntaron sobre el equipo más pecho frío del futbol mexicano.

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"Te voy a decir una cosa: a mi consideración, los Pumas son el más pecho frío. Porque primero, son mis hijos, porque ahí me coroné como campeón goleador del futbol mexicano. En su estadio, con su gente, y cantándoles el himno. Pero te voy a decir por qué más pecho frío,porque me parece que es de las barras que hace más ped... a las demás aficiones, pero nunca les echa ped... a sus jugadores o a su institución", señaló Reyna.

Reyna vive su segunda etapa con Toros, tras pasar por Veracruz. FOTO: SANDRA BAUTISTA. IMAGO7

Además de eso, el ahora director técnico reconoció que su forma de jugar en el campo también los hace acreedores a ese mote.

"No juegan bien, porque su manera de jugar es aburrida; desde que estás pequeño en fuerzas básicas, que vas a jugar contra los Pumas, ya sabes cómo juegan, que son ratoneros, pase largo, todos corren y luchan, pero no hay esa garra, esa pasión, que le hacen llamar al pecho frío", sentenció el "pleititos".

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En este Clausura 2026, los Pumas están en la cuarta posición de la clasificación con 23 unidades y, recientemente, vencieron al América 1-0 en la Jornada 12 del torneo.