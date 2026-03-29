Atlas vs Chivas: Horario y canales para ver el Clásico Tapatío; HOY, domingo 29 de marzo

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El balompié mexicano no se detiene, pese a la Fecha FIFA de marzo. Este domingo, Atlas y Chivas vivirán un nuevo capítulo del . Un encuentro que evoca a principios de mes, cuando los rojiblancos se apropiaron de la rivalidad y triunfaron (1-2) en el Estadio Jalisco.

Sin algunos de sus referentes porque forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, la escuadra de Gabriel Milito llegará al partido amistoso como líder del torneo Clausura 2026. Hasta la doceava fecha del certamen, el “Rebaño Sagrado” suma treinta puntos repartidos en diez victorias y dos derrotas.

Unos puestos más abajo, Atlas ocupa el sexto lugar de la tabla con dieciocho puntos. Producto de cinco triunfos, cuatro derrotas y tres empates.

El compromiso amistoso que se celebrará en la cancha del BMO Stadium en Los Ángeles, California, será una antesala para el regreso de la Liga MX, planificado para que inicie el próximo viernes, 3 de abril.

Este es el horario y los caneles de transmisión para ver el partido.

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Chivas y Atlas, durante el Clásico Tapatío en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
Chivas y Atlas, durante el Clásico Tapatío en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico Tapatío amistoso?

Domingo, 29 de marzo

  • Atlas vs Chivas | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX Premium.

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Atlas y Chivas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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