Marcelo Flores justifica su postura de elegir a Canadá sobre México: "Esa cultura no encaja conmigo"

Marcelo Flores recibió hace unos días de manera oficial su convocatoria con la selección de Canadá, país con el que busca ganarse un lugar para disputar la Copa del Mundo de 2026.

El llamado llegó tras un proceso de adaptación con sus nuevos compañeros y después de cerrar por completo la puerta a la posibilidad de seguir representando a México, una decisión que generó múltiples reacciones entre la afición y la prensa, especialmente por las cualidades mostradas por el exdelantero del Arsenal.

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Flores, quien no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre durante su etapa al frente del Tricolor, a pesar de sumar minutos con Tigres, encontró una nueva oportunidad bajo el mando de Jesse Marsch. El estratega canadiense confió en sus condiciones y rápidamente lo convirtió en una opción real dentro de su proyecto.

A unas horas de realizar oficialmente su debut con Canadá, el futbolista habló sobre su etapa con la selección mexicana y reconoció que, pese al tiempo que formó parte del combinado nacional, nunca logró sentirse plenamente integrado, algo que —asegura— hoy sí experimenta con el equipo canadiense.

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"El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México con ese equipo. Es una cuestión cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo", mencionó en una entrevista.