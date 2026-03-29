Con la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca) completada, el América ya está listo para regresar a su casa, pero ese regreso que estaba contemplado para el partido contra Cruz Azul podría aplazarse unos días más.

La Selección Mexicana se encargó de reabrir las puertas del Coloso de Santa Úrsula, luego de enfrentar a Portugal en un partido que terminó sin goles.

El plan era que después de ese partido del cuadro tricolor, las Águilas y La Máquina pudieran volver a casa para disputar una edición más del Clásico Joven, aunque ahora esa idea tendría que esperar.

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De acuerdo con Félix Aguirre, director adjunto del Estadio Banorte, el partido entre América y Cruz Azul de la Jornada 14 del Clausura 2026, pactado para el 11 de abril no tiene certeza de disputarse en el mítico estadio mexicano.

Así se vivió el show de medio tiempo en la reapertura del Estadio Banorte - Foto: Nicolás Schiller/EL UNIVERSAL

Aunque ya se jugó un partido en este inmueble, los trabajos de remodelación siguen sin estar completos, una razón por la que ese Clásico Joven podría no disputarse en el antes llamado Estadio Azteca.

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"El regreso de Liga MX al Estadio Azteca para el América vs Cruz Azul está en evaluación. Depende de cómo lleguemos al México - Portugal. Estamos evaluando con con el club, que sabes que somos familia", comentó en entrevista con David Faitelson el directivo del estadio.

Cabe mencionar que la FIFA tomará control total del Estadio Banorte el próximo 11 de mayo, justamente un mes antes del partido inaugural del Mundial 2026, el cual jugará México contra Sudáfrica.