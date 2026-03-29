La Selección Mexicana cumplió frente a Portugal, pero, cuando se trata de gustos y percepciones, ni en los más de 80 mil espectadores que asistieron al Estadio Banorte hubo un común acuerdo.

La expectativa por el regreso del Tricolor al Estadio Azteca después de más de dos años era muy elevada, situación que agravó los abucheos y rechiflas durante y al final del empate sin goles contra los lusitanos.

Sin embargo, Javier Aguirre, técnico de la Selección Nacional, aceptó las críticas sobre lo sucedido y enfatizó que sus futbolistas deben estar preparados para cualquier escenario.

“Tuvimos el mejor escenario posible realmente (previo al Mundial). Lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien”, declaró el Vasco en conferencia de prensa.

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“Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Para mí es un resultado justo”, agregó el experimentado seleccionador.

Asimismo, destacó la personalidad de sus futbolistas frente a una de las mejores selecciones en la actualidad.

No esconderse es prioridad y así lo entendieron, desde la perspectiva de Aguirre.

“Quiero que el jugador no se esconda, que pida la pelota, que no pida el cambio porque le dio un calambre. Quiero que muestren personalidad y la demostraron, jugaron, intentaron hasta el final y enfrente estaba Portugal que nos había ganado 5 de 6 y no es fácil, son equipos top 10”, concluyó Javier Aguirre.

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¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

México volverá a la actividad el martes 31 de marzo, frente a la Selección de Bélgica. Esta vez, en el Soldier Field de Chicago. Este será su penúltimo duelo fuera del país, antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Además del juego ante Bélgica, Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), son los partidos que le restan a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, antes de su debut en el Mundial.