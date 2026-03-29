Álvaro Fidalgo promete "dejar la vida" por la Selección Mexicana; debuta en el México vs Portugal

México enfrentó hace unas horas a Portugal en un duelo especial, marcado por la reapertura del Estadio Azteca.

El inmueble lució espectacular en el camino hacia su tercera Copa del Mundo de la FIFA, una imagen que no pasó desapercibida y que incluso arrancó elogios de varias figuras del futbol europeo.

Más allá del empate sin goles (0-0), resultado que generó inconformidad entre la afición en las gradas, el encuentro ante los lusos dejó un momento significativo: el debut de Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana.

El exjugador del América, tras completar su proceso de naturalización y el cambio de federación ante la FIFA, vivió su primera aparición oficial con el Tricolor.

Ahora futbolista del Real Betis, Fidalgo fue titular por decisión de Javier Aguirre y protagonizó una de las escenas más emotivas de la jornada al saltar al campo respaldado por miles de aficionados. Atento al mensaje de César Montes, el mediocampista tomó la palabra en el círculo previo al silbatazo inicial y, visiblemente emocionado, prometió entrega total al grupo.

"Gracias a todos por la bienvenida de estos días. Tienen aquí a una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por el grupo… ¡Vamos!", mencionó ganando el cariño de sus compañeros.

Las palabras de Fidalgo llegaron a las redes sociales, plataformas en las que se volvió tendecia y recibió buenos comentarios por su desempeño en la cancha.

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Álvaro Fidalgo en su primera convocatoria con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Martes, 31 de marzo

México vs Bélgica | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

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