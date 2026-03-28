Empate de México con Portugal desata los MEJORES MEMES

El empate sin goles entre Selección Mexicana y Portugal en la reapertura del Estadio Banorte no solo dejó sensaciones encontradas en lo deportivo, sino que también desató una avalancha de memes en redes sociales.

El esperado regreso del histórico inmueble, tras casi dos años de remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo, terminó acompañado de burlas, ironías y creatividad digital por parte de los aficionados, quienes no perdonaron el aburrido 0-0.

Uno de los temas más comentados fue la curiosa coincidencia con Los Simpson, ya que en un episodio la popular serie había “predicho” un empate sin goles entre México y Portugal.

Esta referencia se volvió viral en cuestión de minutos, pues hacia referencia a que el resultado estaba “escrito”.

A ello se sumaron las burlas hacia los aficionados que invirtieron grandes cantidades de dinero en boletos para presenciar un partido sin goles, lo que incrementó el tono sarcástico en las publicaciones.

La falta de contundencia de ambos equipos se reflejó en el marcador y en el descontento de la afición mexicana, que incluso abucheó al equipo al final del encuentro.

Otro de los elementos que generó conversación fue la presencia de Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana, lo que provocó sorpresa y comentarios divididos entre los seguidores.

Mientras tanto, México ya piensa en su debut mundialista el 11 de junio en el mismo estadio ante Sudáfrica, así como en su próximo amistoso frente a Bélgica. Portugal, por su parte, se medirá ante Estados Unidos antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo.

Los MEJORES MEMES del México vs Portugal

Se hizo canon 🚬pic.twitter.com/ZfYyGQd5xG — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) March 29, 2026

- FINAL ADELANTADA Méx vs Por

- Uefa NO PUEDE contra Concacaf

- Álvaro Fidalgo PARTIDAZO Y DEBUT

- Bruno Fernandes GHOSTEADO

- Israel Reyes MVP IMPASABLE

- Piojo Alvarado UN FRAUDE

- Hormiga LE QUEDA GRANDE LA VERDE

- Quiñones DEBE SER TITULAR

- SEREMOS campeones del mundo pic.twitter.com/URbTSP9Hqa — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) March 29, 2026

Tremendos pendejos los que gastaron miles de pesos para ir a ver como caminaban los portugueses JAJAJAJA pic.twitter.com/mXcLFTIv7E — Luis (@_LuisAME) March 29, 2026

Celebró la barrida como el Pollo Briseño JAJAJAJAJJA pic.twitter.com/5z4lWkOv1O — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 29, 2026

El medio campo de México con Brian Gutierrez y Fidalgo: pic.twitter.com/JYUpqCsREg — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 29, 2026

Pinche Gallardo se ve que si le entra a los vergazos jajajajajajaja pic.twitter.com/TT9jN2FmJU — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 29, 2026