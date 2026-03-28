Jesús Gallardo y Pedro Neto se encaran en el México vs Portugal

El partido de México contra Portugal tuvo uno que otro momento ríspido entre los futbolistas, los cuales no pasaron a mayores, hasta que fue turno de Jesús Gallardo y Pedro Neto, quienes protagonizaron un tenso momento en el encuentro.

Como suele pasar en los partidos hubo un par de faltas, intercambio de palabras y amagos de iniciar algo más que una discusión, pero los futbolistas mexicanos y portugueses mostraron calma durante la primera parte del encuentro para evitar manchar el juego con violencia.

Pero todo fue distinto cuando Jesús Gallardo se encontró con Pedro Neto al minuto 53, quien había ingresado al terreno de juego en la segunda parte para buscar generar mayor peligro en la zona ofensiva del cuadro lusitano.

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En una jugada, el lateral mexicano hizo la famosa referencia de marca con el futbolista del Chelsea, incluyendo un pequeño empujón, algo que no le gustó al portugués, quien le devolvió uno más fuerte. Esta acción molestó al del Toluca que decidió ponerse frente a frente con el europeo, que ya lo había tomado del cuello segundos antes.

El encontronazo entre ambos jugadores ocasionó la movilización de mexicanos y portugueses, ya en el tumulto se intercambiaron algunos empujones entre el resto de futbolistas, pero no paso a mayores.

Eso sí, tanto Gallardo como Neto se fueron pintados de amarillo por perder la cabeza.