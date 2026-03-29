Cristiano Ronaldo reaparece en la cancha tras el partido entre México vs Portugal

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el duelo entre México y Portugal generó decepción entre miles de aficionados que acudieron al renovado Estadio Banorte.

El delantero no formó parte de la convocatoria debido a una lesión muscular, situación que impidió su esperado encuentro con el público mexicano en una noche de gran expectativa.

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Días antes del empate sin goles. El propio atacante portugués adelantó su regreso a la actividad mediante sus redes sociales, donde publicó un breve mensaje: "Es bueno estar de vuelta".

La frase acompañó una imagen que evidencian su alegría sobre su regreso con su club en Arabia Saudita, lo que despertó cuestionamientos entre algunos usuarios y aficionados mexicanos sobre la gravedad real de su molestia física.

¿Cómo fue el regreso de Cristiano Ronaldo a los entrenamientos con balón?

Y es que luego del partido en el Azteca, el Al-Nassr difundió contenido en el que se observa a su figura trabajando con balón sobre el césped.

Aunque el club aclaró que el jugador continúa dentro de un proceso de recuperación, su participación en las prácticas apunta a una evolución favorable. Incluso, reportes cercanos al equipo señalan que podría tener minutos en el próximo compromiso oficial.

En Arabia Saudita celebran el retorno de su referente ofensivo en un momento clave de la temporada. Pero en México prevalece la sensación de que el público se quedó sin ver a una de las mayores figuras del deporte en activo.

El encuentro entre México y Portugal representaba una oportunidad única para presenciar a Ronaldo en territorio nacional, especialmente tras la reapertura del inmueble.

Sin embargo, su baja de última hora dejó un vacío en el espectáculo que muchos aficionados consideraban imperdible.