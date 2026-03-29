Luego de casi 60 años de tener el mismo nombre, el estadio Azteca fue renombrado, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Es cierto que, durante un breve periodo, se llamó estadio Guillermo Cañedo, pero no funcionó del todo y tuvo que seguir con su nombre original.

Por eso, desde 1966, cuando fue inaugurado, llevó el mismo nombre; aunque, fue modificado como parte de los proyectos para el Mundial.

Ahora, se llamará estadio Banorte, por cuestiones de patrocinio que beneficiaron a que el histórico inmueble fuera remodelado para cumplir con los lineamientos que exige la FIFA.

Aunque, durante la justa mundialista, que será la tercera que nuestro país y el estadio reciban tras 1970 y 1986, el recinto se llamará estadio Ciudad de México porque el máximo organismo del futbol a nivel mundial prohíbe patrocinios comerciales en los inmuebles mundialistas.

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A pesar del cambio de nombre, la afición continúa llamándolo Azteca, porque el nombre está bastante arraigado a la cultura de nuestro país.

A lo largo de los casi 60 años de existencia del Coloso de Santa Úrsula, un sinfín de superestrellas pisaron su terreno de juego.

Por supuesto, lo más recordados son los que levantaron el trofeo de la Copa del Mundo en 1970 y 1986: Pelé y Maradona.

Aunque, varias superestrellas tuvieron el privilegio de jugar en el que es considerado el estadio más importante del futbol a nivel mundial.

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¿Cuáles son las 10 leyendas del futbol mundial que jugaron en el antiguo estadio Azteca?

Pelé | Brasil | Copa del Mundo de México 1970

| Brasil | Copa del Mundo de México 1970 Diego Armando Maradona | Argentina | Copa del Mundo de México 1986

| Copa del Mundo de México 1986 Franz Beckenbauer | Alemania | Copa del Mundo de México 1970

Ronaldinho | Brasil y Querétaro | Copa Confederaciones 1999 y Clausura 2015 de la Liga MX

| Brasil y Querétaro | Copa Confederaciones 1999 y Clausura 2015 de la Liga MX Michel Platini | Francia | Copa del Mundo de México 1986 y Amistoso entre AS Nancy Lorraine y Atlante

| Copa del Mundo de México 1986 y Amistoso entre AS Nancy Lorraine y Atlante Xavi Hernández | España | Amistoso entre La Roja y México

Gianni Rivera | Italia | Copa del Mundo de México 1970

| Italia | Copa del Mundo de México 1970 Eusebio | Monterrey | Partido de Liga Mexicana

| Partido de Liga Mexicana Iker Casillas | España | Amistoso entre La Roja y México

| España | Amistoso entre La Roja y México Sergio Ramos | España | Amistoso entre La Roja y México

Cabe resaltar que las 10 leyendas del futbol mundial que jugaron en el antiguo estadio Azteca no están rankeadas.