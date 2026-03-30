El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que presentará dos mociones suspensivas durante la discusión del Plan B en el pleno, la próxima semana.

Explicó que solicitará la suspensión de la discusión, porque la iniciativa presidencial no cumplió con realizar la consulta a los pueblos originarios.

"No hubo consulta a los pueblos originarios y esta reforma, al momento de tocar los municipios, afecta la composición de los pueblos originarios, afecta la composición de las autoridades, donde se decide por usos y costumbres o se decide por comunidades y pueblos originarios. Se debe haber consultado a los pueblos originarios. No lo hicieron", comentó.

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Refirió que la otra moción suspensiva la presentará para proponer la discusión de otros temas coyunturales de importancia, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la inseguridad o la desaparición forzada.

"La otra moción suspensiva es un tema de carácter político. O sea, ahorita debemos estar discutiendo sobre el derrame en el Golfo de México. Que pareciera que nadie sabe de dónde sale. Es una opacidad tremenda que está dañando a miles de familias de pescadores, a miles de familias de gente que presta servicios turísticos y está dañando para siempre el medio ambiente.

"Deberíamos de suspender esto para discutir sobre los temas de inflación, sobre el tema de desaparición de personas, sobre los temas de seguridad, pero estamos metidos en esta discusión del Plan B", lamentó.

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