Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que destinará alrededor de 15 millones de pesos para apoyar a organizaciones pesqueras afectadas tras la presencia de hidrocarburo en el litoral sur de Veracruz , recursos que serán canalizados a través del Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente (PACMA) como parte de las medidas de atención social relacionadas con el incidente.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, este apoyo está dirigido a 11 cooperativas pesqueras ubicadas en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos y Pajapan, las cuales agrupan a cerca de 300 trabajadores dedicados a esta actividad.

🗣️ Ramiro García Carrillo, poblador del Ejido El Tortuguero, invita a los turistas a visitar Playa Las Palmitas, Veracruz, tras los trabajos de limpieza por parte del personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX)



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Como parte del seguimiento a la situación, personal de la petrolera también ha realizado tres reuniones con representantes del sector pesquero de estas localidades para evaluar las condiciones en la zona y el desarrollo de sus actividades productivas.

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En paralelo, Pemex aseguró que mantiene labores en la zona costera tras la detección del hidrocarburo, evento que —según la empresa— permanece bajo control operativo mientras continúan los trabajos de limpieza y el monitoreo permanente del área afectada.

Informó que se suministraron 100 mil litros de combustible al municipio de Pajapan y que se contemplan apoyos adicionales para otros municipios costeros que participan en las labores relacionadas con el operativo.

En materia de atención a la población, la empresa indicó que una Unidad Médica Móvil inició operaciones el 17 de marzo en playas de Pajapan, donde durante seis días brindó atención a 548 personas provenientes de cuatro comunidades.

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Este servicio médico continuará su recorrido por los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Mecayapan, Tatahuicapan y Minatitlán como parte de las acciones de atención comunitaria.

Pobladores llaman a visitar las playas

Algunos habitantes de la zona también han señalado que el derrame "no causó tanta afectación" y que el personal de Pemex intervino de manera inmediata tras detectarse la situación.

Incluso, invitaron a turistas a visitar las playas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, asegurando que las condiciones son adecuadas para recibir visitantes.

"Todo está completamente limpio [...] No duden en venir y que nuestras playas están al cien por ciento", afirmó Ramiro García Carrillo, poblador del ejido El Tortuguero, en el municipio de Agua Dulce, en un video posteriormente difundido por la propia empresa.

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Pemex reiteró que mantiene vigilancia constante sobre la situación y que continuará con las acciones operativas mientras se da seguimiento al evento.

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