Transparencia para el Pueblo informó que, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, aprobó por unanimidad los Lineamientos Generales relativos a los Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información, que establecen reglas generales para garantizar el acceso a la información en condiciones de igualdad en todo el país.

La sesión fue presidida por Tanivet Ramos, titular de dicho Órgano Administrativo Desconcentrado, en representación de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, quien explicó que los lineamientos también buscan asegurar la trazabilidad de las solicitudes y definir condiciones mínimas para una atención adecuada a la población.

Detalló que el objetivo es que cualquier persona, independientemente del lugar del país donde se encuentre, tenga la misma experiencia al ejercer este derecho.

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Además, agradeció la colaboración de las autoridades garantes del orden federal y de las 32 entidades que participaron activamente en la construcción de los lineamientos con propuestas y observaciones.

Durante la sesión también se presentó el Informe de Actividades 2025 del Sistema Nacional, donde se detallaron los avances y alcances del nuevo modelo de transparencia, logrado mediante el trabajo coordinado y colaborativo entre las instituciones.

En materia tecnológica, Alejandro García Ravizé, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó las actualizaciones implementadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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Entre ellas, resaltó el desarrollo de un nuevo Portal de Obligaciones de Transparencia, diseñado para modernizar la carga y consulta de información, corregir deficiencias del sistema anterior y garantizar la continuidad en la publicación de datos sin afectar el acceso de las personas.

En el encuentro también participaron la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional Electoral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las secretarías de Anticorrupción y Contralorías de las 32 entidades federativas.

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