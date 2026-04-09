Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades federales inhabilitaron en Nogales, Sonora, un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección a Estados Unidos.

Además de la inhabilitación, fue detenido Luis Fernando Garduño Pérez, relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas, vinculado al grupo delictivo “Los Salazar”, al cual se le aseguraron 21 cartuchos útiles.

Derivado de las investigaciones de gabinete y campo, los efectivos identificaron un inmueble en la colonia Centro, relacionado con “Los Salazar”, por lo que, mediante vigilancias fijas y móviles recabaron datos de prueba y un juez de control otorgó la orden con el fin de intervenir el domicilio.

Además de la inhabilitación del túnel, elementos de la Secretaría de Marina arrestaron a Luis Fernando Garduño Pérez, relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas, vinculado al grupo delictivo “Los Salazar”. Foto: Especial

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Al entrar, los uniformados localizaron una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada. En el lugar fue arrestado Garduño Salazar.

A este último se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones; mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado.

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