Emilia Calleja Alor, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que a dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones se logrado el restablecimiento del servicio eléctrico al 99.82% en las comunidades afectadas.

En enlace vía remota a la conferencia matutina presidencial, la titular de la CFE, detalló que en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ya está restablecido el servicio eléctrico al 100%, mientras que en Hidalgo solo queda que se restablezca el servicio a 466 usuarios.

"Gracias a su liderazgo Presidenta y con el apoyo de todos los grandes trabajadores de la CFE, así como la coordinación que tenemos con las dependencias federales hemos llegado ya a restablecer el 99.82%.

"En el estado de Hidalgo tenemos pendientes aún 466 usuarios afectado para poder restablecer el suministro eléctrico. Actualmente nos encontramos trabajando en las comunidades más alejadas con algunas de las estrategias con los compañeros y compañeras electricistas que están trabajando en sitio, y esperamos lograrlo ya muy pronto", explicó.

En Palacio Nacional, la directora general de CFE destacó que se han entregado de manera gratuita 7 mil 880 chips de telefonía celular.

Agradeció el esfuerzo de los trabajadores de la Comisión Federal de la Institución por su esfuerzo en el restablecimiento del servicio eléctrico.

"El agradecimiento y reconocimiento también a todos los compañeros electricistas que, sin duda, con el esfuerzo que han realizado logrado los resultados que hemos reportado y continuaremos trabajando para restablecer el 100%".

apr