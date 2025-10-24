Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances de la atención a las personas damnificadas tras las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardon de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Esteva reportó 202 comunidades comunicadas, de 288 que estaban en un inicio.

En Hidalgo, 124; 29 en Puebla; 17 en Querétaro; 4 en San Luis Potosí; y 28 en Veracruz.

“La red federal está comunicada”, destacó el titular de la SICT.

Indicó que el restablecimiento de la energía eléctrica está al 99.79% y 360 caminos liberados en los cinco estados. Se han atendido mil 206 de 1394 y van 92 mil 24 viviendas censadas.

Mencionó 342 mil despensas entregadas y 333 mil vacunas aplicadas, así como 53 mil personas de distintas dependencias que atienden a las personas damnificadas.

