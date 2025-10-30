Más Información

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, ofreció ayuda a las , tras el aterrizaje de emergencia del en Tampa, procedente de Cancún.

Previo a dejar el cargo en estos días, el cónsul pidió a las personas mexicanas que iban a bordo y a sus familiares contactar a la línea de del Consulado en Orlando: +1 (407) 409-4209.

"Estamos para ayudar: orientación, enlace con autoridades y hospitales", dijo Sabines al destacar la protección consular.

Un vuelo de JetBlue que viajaba de México a New Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en Florida. La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

En un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo aterrizó en Tampa, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

El vuelo 1230 de JetBlue partió de Cancún y su destino final era el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey.

