Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, ofreció ayuda a las personas mexicanas, tras el aterrizaje de emergencia del vuelo JetBlue 1230 en Tampa, procedente de Cancún.

Previo a dejar el cargo en estos días, el cónsul pidió a las personas mexicanas que iban a bordo y a sus familiares contactar a la línea de emergencia del Consulado en Orlando: +1 (407) 409-4209.

"Estamos para ayudar: orientación, enlace con autoridades y hospitales", dijo Sabines al destacar la protección consular.

Un vuelo de JetBlue que viajaba de México a New Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en Florida. La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

En un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo aterrizó en Tampa, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

El vuelo 1230 de JetBlue partió de Cancún y su destino final era el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey.

