McAllen, Texas.- Los mexicanos que acuden al viernes negro en Estados Unidos, tuvieron que esperar hasta cuatro horas para poder cruzar el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en Tamaulipas.

En esta ocasión, la tardanza en el cruce no fue provocada por las revisiones que el Ejército Mexicano realiza antes de que los automovilistas arriben a la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sólo tenía activados tres accesos ya que se encuentran haciendo remodelaciones.

Lee también Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

Mexicanos acuden a centros comerciales

Pese a que los centros comerciales abrieron sus puertas a las 6:00 horas, el Puente Reynosa-Hidalgo, el único que se mantiene activo las 24 horas, recibió a cientos de automóviles y transeúntes.

El Puente Reynosa-Pharr y el Reynosa- Mission, inician actividades a partir de las 6:00 horas, aunque los automovilistas también pernoctaron en estos cruces a fin de ser los primeros en llegar a Estados Unidos.

Vehículos en su mayoría con placas del estado de Nuevo León pudieron observarse en la larga fila que se formó de Reynosa hacia Estados Unidos.

Lee también ¿Cuándo es el Black Friday 2025 en México? Conoce la fecha exacta

Como cada año, Mario Rodríguez, originario de Monterrey, acudió a McAllen, Texas acompañado de su esposa y dos hijos para realizar compras sobre todo de electrónica.

"Aprovechamos para comprar los regalos de Navidad, anteriormente buscábamos juguetes para nuestros hijos, pero ahora que ya crecieron, llevaremos computadoras y video juegos".

Destacó que contrario a lo que pueda pensarse, no les importa realizar el viaje de tres horas hasta Reynosa o esperar en la kilométrica fila para llegar a Estados Unidos ya que logran ahorrar dinero.

"Por ejemplo las computadoras que nuestros hijos necesitan son más costosas en Monterrey, aquí encontramos buenas marcas, mejores precios y en lo que es electrónica, hasta con seguro por si llegan a fallar".

Dijo que, además, aprovecharán para comprar ropa, calzado deportivo y perfumes.

LAS OFERTAS

La mayoría de los negocios en el Valle de Texas, lanzaron ofertas por medio de Internet lo que hizo más sencillo que los clientes, adquirieron productos sin tener que hacer largas filas a las afueras de los establecimientos.

La tienda Target, lanzó una promoción que logró reunir a una gran cantidad de personas que desde las cero horas formaron una fila que se extendió por tres comercios más.

Lo anterior, ya que a las primeras cien personas, se les obsequiaron bolsas con artículos diversos desde tablets, relojes o tarjetas de regalo.

Quienes obtuvieron estos regalos, pernoctaron a las afueras de la tienda, algunos, llevaron consigo sillas, cobijas y alimentos para poder soportar el frío que se dejó sentir durante la madrugada.

Gisela Ordóñez y su hermana Luisa, residentes en San Luis Potosí, llegaron a Reynosa el miércoles 26 del presente mes y el jueves a las 19:00 horas, cruzaron por el Puente Reynosa-Mission.

"Hicimos como tres horas de fila y llegamos directo a Target. Había seis personas antes que nosotras, trajimos sillas y aquí dormimos porque queremos alcanzar la bolsa que van a regalar".

En punto de las 5:00 horas del viernes, uno de los managers de Target entregó los cien vales para que las personas pudieran recibir la famosa bolsa por la cual, soportaron el frío.

Al menos 90 de las personas que obtuvieron el vale estarán tristes el día de hoy pues sólo 10 de las bolsas, cuentan con premios valiosos, las demás, contendrán pequeños presentes.

MAS VENDIDOS

Como en cada edición del Viernes Negro, los artículos más buscados fueron las pantallas de televisión que oscilaron entre los 200 y hasta 400 dólares dependiendo del tamaño y marca.

En años anteriores, uno de los comercios más visitados era Best Buy que en esta ocasión no registró una gran cantidad de clientes debido a que desde hace dos días contó con venta en línea con las promociones de Viernes Negro.

Otro de los artículos más buscados fueron las tablets y computadoras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot