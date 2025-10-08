Bastó el nombre de Bad Bunny para que el medio tiempo del Super Bowl pasara de ser un evento musical a un debate sobre identidad, idioma y política.

Hace tan solo unos días, el puertorriqueño fue anunciado por la NFL como el encargado de amenizar la final del futbol; sin embargo, la noticia desató todo tipo de reacciones. Mientras los fans del artista aplaudieron la decisión, el sector republicano de Estados Unidos lanzó fuertes críticas.

Incluso, el presidente Donald Trump calificó la elección de ridícula y arremetió contra del cantante, asegurando que no tiene ni idea de quién es él: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura”, dijo en entrevista con NewsMax.

Pero, ¿por qué Bad Bunny ha causado tanta incomodidad entre los estadounidenses?, la respuesta no es simple y tiene mucho que ver con el momento que se vive social, política y culturalmente en el país.

Para millones de latinos, ver a un artista de su comunidad encabezando el show más icónico del deporte es motivo de orgullo, pero para los más conservadores estpa completamente fuera de lugar: un cantante que no cante en inglés y que se ha expresado públicamente su apoyo a los inmigrantes.

Recordemos que, recientemente, el llamado "Conejo Malo", anunció su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, de la que excluyó a EU por una razón: las redadas antimigrantes.

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", dijo a la revista i-D.

Estas palabras han causado fuertes ataques. Kristi Noem, secretaria de seguridad estadounidense, afirmó que las redadas no se detendrán durante la final de la NFL; incluso, habrá oficiales de ICE en el evento.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió que se reemplazara al reggaetonero: "Me parece una decisión terrible. No es alguien que atraiga a un público más amplio. Y creo que hay muchísimas miradas puestas en el Super Bowl", dijo al periodista Pablo Manríquez.

El youtuber, Benny Johnson llamó a Benito "enemigo de Trump", además de acusarlo de promover valores antiestadounidenses.

En julio, el artista lanzó el videoclip “Nuevayol”, donde una voz similar a la de Trump (y recreada con IA) se disculpa con los inmigrantes:

"Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes en América. Este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos", se oye.

Fue un mensaje directo, disfrazado de sátira: Estados Unidos también fue construida por las personas a las que ahora intenta marginar.

¿Qué ha dicho Bad Bunny?

El puertorriqueño no ha cedido ante los ataques, si bien no ha respondido de manera directa a cada uno de sus detractores, en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live" lanzó un mensaje claro.

"Si no entendiste, tienes cuatro meses para aprender español”.

Estas declaraciones han sido tomadas por muchos estadounidenses como una invitación; y es que, en redes sociales ya circulan decenas de videos de usuarios practicando varias de las canciones de Bad Bunny.

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California; y desde ahorita los ojos del mundo están puestos en él.

