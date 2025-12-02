Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Toluca, Méx.— Este 1 de diciembre dio inicio el Operativo Invierno 2025-2026 del Programa Migrante Mexiquense, mediante el cual diversas dependencias federales, estatales y municipales brindan orientación y servicios integrales a migrantes que visitan temporalmente el territorio mexiquense.

El despliegue de policías se mantendrá vigente hasta el 9 de enero de 2026 y se han instalado 14 módulos de atención en toda la entidad, los cuales operarán 24 horas al día ofreciendo orientación, asistencia vial, apoyo en emergencias, información y acompañamiento institucional.

Al dar el banderazo de inicio de este operativo en las inmediaciones del Museo Torres Bicentenario, en la capital mexiquense, el coordinador de Asuntos Internacionales, Arnulfo Valdivia Machuca, informó que durante este tiempo los vehículos con placas extranjeras que tengan su importación temporal vigente, estarán exentos del programa Hoy No Circula en el área metropolitana del Estado de México y la Ciudad de México para evitar contratiempos y cualquier acto de abuso o extorsión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]