Toluca, Méx.— Este 1 de diciembre dio inicio el Operativo Invierno 2025-2026 del Programa Migrante Mexiquense, mediante el cual diversas dependencias federales, estatales y municipales brindan orientación y servicios integrales a migrantes que visitan temporalmente el territorio mexiquense.

El despliegue de policías se mantendrá vigente hasta el 9 de enero de 2026 y se han instalado 14 módulos de atención en toda la entidad, los cuales operarán 24 horas al día ofreciendo orientación, asistencia vial, apoyo en emergencias, información y acompañamiento institucional.

Al dar el banderazo de inicio de este operativo en las inmediaciones del Museo Torres Bicentenario, en la capital mexiquense, el coordinador de Asuntos Internacionales, Arnulfo Valdivia Machuca, informó que durante este tiempo los vehículos con placas extranjeras que tengan su importación temporal vigente, estarán exentos del programa Hoy No Circula en el área metropolitana del Estado de México y la Ciudad de México para evitar contratiempos y cualquier acto de abuso o extorsión.