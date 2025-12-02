Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron la noche de este lunes el reporte de un joven motociclista que fue localizado sin vida sobre la cinta asfáltica en la colonia Gertrudis Sánchez Tercera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros informes, el joven, de aproximadamente 20 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta negra sin placas de circulación sobre la avenida Ángel Albino Corzo cuando, presuntamente, se impactó contra un vehículo color gris y posteriormente derrapó.

Sin embargo, al ser valorado por paramédicos, se descubrió que presentaba dos lesiones producidas por arma de fuego, por lo que fue declarado sin signos vitales en el lugar.

La zona fue acordonada por policías preventivos mientras se notificó al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales. Paralelamente, autoridades iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar si el choque estuvo relacionado con una agresión directa.

