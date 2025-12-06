Más Información

El Gobierno del Estado de México ha realizado una serie de reformas al Reglamento de Tránsito, donde se incluye un ajuste a la portación de los de auto.

De no acatar las nuevas indicaciones, los automovilistas podrían hacerse acreedores de una costosa multa. Para que tomes tus precauciones, en te decimos en qué consiste.

Un seguro de responsabilidad civil debe cubrir los gastos por lesiones o daños a la propiedad. Foto: Freepik
¿Qué es un seguro de responsabilidad civil?

Un seguro de responsabilidad civil es un servicio jurídico que brinda protección al titular por daños y perjuicios a terceros, en caso de sufrir un hecho de tránsito. Y ahora será obligatorio en el Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef), este tipo de póliza debe abarcar gastos por muerte, lesiones, deterioro temporal o permanente en la salud de un tercero, así como daños materiales.

Sin embargo, no todos los conductores de lo portan. Tan solo esta dependencia indica que únicamente el 27% del padrón vehicular lo ha contratado.

Tomando en cuenta las modificaciones al Reglamento de Tránsito, en el Edomex, el propietario de un automóvil siempre debe portar la póliza vigente.

El Artículo 90 Bis de este documento establece "los vehículos automotores de uso particular deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio".

De igual manera, las unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros o de carga tienen que contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que ampare la responsabilidad por daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio se pudiese ocasionar a los usuarios o terceros en su persona o patrimonio.

De no contar con la póliza, se impondrá una multa bajo el nuevo esquema de infracciones en el Estado de México.

El seguro de responsabilidad civil tiene que ser portado vigente. Foto: Freepik
¿De cuánto es la multa por no tener seguro de responsabilidad civil?

Con el anterior reglamento, la sanción por circular sin la póliza por responsabilidad civil era de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, alrededor de $2,262.

Pero con el nuevo esquema de multas, la multa podría alcanzar un costo de mínimo 16 UMAs ($1,810), media de 18 UMAs ($2,036) y máxima de 20 UMAs ($2,262).

¡Así que ya lo sabes! Toma tus precauciones y, en caso de no contar con uno, consigue tu con cobertura por responsabilidad civil.

