Culiacán, Sin.- Junto a la barda perimetral del fraccionamiento privado de Maralago, en Culiacán, fue abandonada una hilera sellada, a la que le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio, en su interior se encontró la cabeza de una persona del sexo masculino por lo que peritos forenses procedieron a retirarla.

Autoridades de seguridad fueron notificadas a través de una llamada anónima a las líneas de emergencia de que en el sector Santa Fe, había sido abandonada una hielera sellada.

El personal de la policía y del ejército que llegaron al lugar donde se encontraba delimitaron el área en espera que personal de la Fiscalía General del Estado se presentara para que pudiera abrirla y determinar su contenido, se conoció que se trata de una cabeza humana.

Lee también VIDEO: Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Los servicios forenses iniciaron las primeras indagaciones para establecer si la cabeza coincide con reportes recientes de personas desaparecidas e iniciar la búsqueda del resto del cuerpo para tener la confirmación de la identidad de la víctima.

El pasado día 22 de agosto en el callejón Ignacio Zaragoza, fue descubierto el cuerpo de un hombre decapitado, el cual fue colocado en bolsas de plástico color negro y cerca del sitio, la cabeza fue encontrada en una caja, en el mismo sitio.

Elementos de la SEMEFO acudieron al lugar para retirar la cabeza (08/12/2025). Foto: Cortesía

Con este hallazgo de un cuerpo mutilado, a esa fecha, sumaron nueve casos, en el transcurso de los últimos tres meses, en los que las víctimas de la violencia que se vive, fueron decapitadas, cuatro de ellos aparecieron colgados, sin cabeza, en un puente vial, sobre la carretera México-Nogales, a la salida norte de la ciudad de Culiacán.

Lee también Avanza “Tijuana: Ciudad Limpia” con limpieza masiva; retiran azolve y una tonelada de basura

Sobre el nuevo hecho que tuvo lugar, muy cerca de una plaza comercial, en el callejón Ignacio Zaragoza, casi esquina, con Rafael Buelna, en segundo cuadro de la capital del estado, las autoridades de seguridad fueron alertados por una llamada anónima, en el sentido que un bulto envuelto en bolsas negras había sido abandonado en ese lugar.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino decapitado, se ubica a solo dos calles del parque, donde se encuentra en Zoológico, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cuerpo y lo enviaron al Servicio Médico Forense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov