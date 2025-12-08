En una nueva jornada del programa municipal “Tijuana: Ciudad Limpia”, impulsado por el alcalde Ismael Burgueño, se retiraron alrededor de 14 metros cúbicos de azolve y escombro en la Avenida Internacional, en la Delegación Centro, además de una tonelada de basura en la zona.

"En Tijuana seguimos sumando esfuerzos para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Los exhorto a mantener limpias nuestras vialidades, no tirando basura y cuidando de ellas, mantener una ciudad limpia es tarea de todas y todos, y con su apoyo, lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias", escribió el presidente municipal en sus redes sociales.

La intervención en esta vialidad, una de las más importantes del área, fue bien recibida tanto por residentes como por visitantes frecuentes del primer cuadro de la ciudad.

