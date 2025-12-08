La Paz.- Cinco buzos extranjeros que hacían actividades en las inmediaciones de la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur, fueron rescatados con vida por la Secretaría de Marina Armada de México.

Según confirmó hoy la dependencia, luego de recibir una llamada de emergencia que notificó la desaparición de estas personas durante actividades de buceo al norte de la isla, se inició un operativo de búsqueda y rescate.

La Base Aeronaval de La Paz desplegó durante el pasado fin de semana una aeronave, mientras que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) envió una embarcación tipo Defender hacia el área.

Con el patrón de búsqueda establecido, ambas unidades lograron localizar a los cinco buzos y realizar su rescate. Posteriormente fueron trasladados a instalaciones de la Cuarta Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval efectuó una valoración médica.

Lee también Despliegan mil 300 elementos de seguridad en Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes 2025 en BCS

Se informó este lunes que todos se encontraban estables y en buenas condiciones, por lo que se retiraron por sus propios medios.

La zona donde se extraviaron es un área frecuentemente visitada por turistas residentes y extranjeros, quienes realizan actividades acuáticas, y existen diversas empresas prestadoras de servicios.

La semana pasada, autoridades dieron el banderazo de salida de corporaciones de rescate y emergencias durante el operativo Guadalupe-Reyes 2025, a diversos puntos del estado, varios de ellos, balnearios y zonas recreativas para garantizar la seguridad de la población.

Exhortaron a la población a extremar precauciones durante el traslado en carretera, así como a prestadores de servicios durante sus actividades en zonas de playa y en el mar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL