Las familias de los cuatro conductores de tráileres, tres de ellos originarios de Tamaulipas y uno de Veracruz, que desaparecieron hace 19 días en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, exigieron a las autoridades del gobierno del estado su búsqueda y localización inmediata.

A través de redes sociales, afirmaron que pese a que ya interpusieron las denuncias correspondientes no han recibido ninguna información y únicamente los hacen “dar vueltas”; y menos, alguna información relacionada con su paradero y quién los pudo haber desaparecido.

Algunas de las familias mencionaron que perdieron contacto o su última conexión fue en la expensión de Pemex que se encuentra en Matías Romero Avendaño, donde habrían estacionado los tráileres que conducían; otras dicen que el último contacto con sus familiares fue cuando fueron detenidos en un retén militar.

El pasado 20 de noviembre de 2025, desaparecieron cuatro hombres, tres originarios del estado de Tamaulipas y uno del estado de Veracruz, en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Según la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la pensión de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Foto: Especial

Hasta ahora, la Fiscalía General de Oaxaca ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas han dado a conocer información que permita saber qué pasó con ellos.

Los cuatro hombres desaparecidos son Juan José Pérez Hernández tiene 37 años y al momento de su desaparición vestía playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla, tenis color azul y como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla derecha y una cicatriz en el brazo izquierdo; Andrés Eloy Ramos Ceja tiene 28 años, usualmente viste playera tipo polo de manga corta, pantalón de mezclilla y tenis color blanco y/o sandalias.

Así como Aldher Francisco Moreno Hernández con 38 años, quien vestía playera tipo deportiva marca Wilson color azul, pantalón de mezclilla color azul, calza botos color ladrillo marca Río Grande, gorra color caqui y una maleta negra marca Nike; y Fernando Castro Morales de 41 años, quien usa barba larga y tiene un golpe en la ceja izquierda.

“Todo es tan raro, por qué no dejaron rastro alguno de que les pasó, ya se hizo un llamado a la autoridad y solo le están dando vueltas a la poca información que las mismas familias han reportado, sin embargo, nadie dice nada, ningún paradero de dónde están, quién se los llevó”, manifestaron.

Foto: Especial

afcl/LL