Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que van bien las reformas en materia de desaparición de personas.

En la conferencia mañanera de este viernes 5 de diciembre en Palacio Nacional, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que viajó a Washington al sorteo de la FIFA, la secretaria de Gobernación destacó avances en la implementación de la CURP biométrica.

“Van bien. Yo creo que pronto daremos un informe, es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda, en general de búsqueda de personas”, dijo Rodríguez al reconocer las aportaciones de los colectivos de búsqueda de personas con quienes se han tenido reuniones.

Lee también Emiten fichas de búsqueda de cuatro adolescentes y una joven desaparecidos en Culiacán y Mazatlán

“Vamos a seguir trabajando para aterrizar los temas que vienen en la ley (...). La búsqueda de personas es una prioridad para nuestro gobierno, pero para la Secretaría más, y pues estamos muy contentos porque vamos a estar trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República (FGR) en el tema de búsqueda de personas y se van a poder tener muy buenos resultados.

“Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo de la mano con los colectivos, con los expertos en el tema y vamos a estar trabajando ahí”, añadió.

Rosa Icela reconoce implementación de la CURP biométrica

CURP biométrica. Foto: Redes Sociales

Sobre la implementación de la CURP biométrica, aseguró que “nos ha ido muy bien” e informó que ya se cuenta con el reconocimiento ISO-9000: “Que sepan los mexicanos, las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas”.

Lee también Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Dijo que en las próximas horas informará cuántas personas ya han sacado este documento.

La titular de la Segob destacó el programa de Atención a las Causas que “es la suma de muchos programas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr