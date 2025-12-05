Culiacán, Sin. La Fiscalía General del Estado emitió cinco fichas de búsqueda de cuatro adolescentes de ambos sexos y de una joven de nombre, Michel de Jesús Valdez Soto de 22 años, los cuales desaparecieron en Culiacán y Mazatlán, en fechas distintas.

Según el protocolo Alba que se emitió de Valdez Soto, de 22 años de edad, con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, esta desapareció el pasado jueves cuatro de diciembre, al salir de su domicilio en la colonia Toledo Corro, en Culiacán, lleva puesto un vestido de color verde, short negro y tenis blancos.

Con fecha tres de diciembre, Carlos Alfredo Ramos Ibarra, de 17 años de edad, con una estatura de un metro 76 centímetros, complexión mediana, tez clara, cabello largo, de color castaño oscuro, fue visto por última vez al salir de su casa en la colonia Azalea, en la ciudad de Mazatlán y no volvió.

Alma Yolanda Sánchez Contreras, de 17 años de edad, de complexión delgada, con una estatura de un metro 63 centímetros, tez clara, cabello largo color castaño claro, ojos grandes de color café oscuros, fue vista por última vez el pasado primero de diciembre al salir de su casa en el fraccionamiento las Flores, de la capital del estado.

La menor Eunice Abigail Garnica Rojo, de 11 años de edad, de complexión robusta, con una estatura de un metro 70 centímetros, cabello ondulado color castaño oscuro y boca mediana, esta fue vista por última vez el pasado primero de diciembre, al salir en compañía de su madre, en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El adolescente Darshan Emiliano López Benítez, de 14 años de edad, de complexión delgada, con una estatura de un metro 69 centímetros, tez morena clara, cabello lacio, color negro, este desapareció desde el pasado 15 de noviembre, el cual comunicó a su familia que se encontraba en Culiacán.

Como señas particulares, tiene cicatrices en ambos antebrazos de tres centímetros, en el pómulo derecho un lugar en forma circular

maot