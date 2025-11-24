Más Información
Caso Carlos Manzo: cae Jaciel Antonio; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan
Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”
Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros
Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino
Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina
La madre buscadora Cecilia Flores invitó al empresario Ricardo Salinas Pliego a la posada navideña organizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, para apoyar a los niños en orfandad tras la desaparición forzada de sus padres.
A través de X, Ceci Flores arrobó al dueño de Grupo Salinas para extenderle la invitación y señaló que "podemos darle recibo deducible de impuestos a quien done a nuestra causa".
Luego puntualizó: "Ah, lo que ya no va a pagar de impuestos lo puede dar a los niños en orfandad".
Lee también Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca
En la invitación compartida por la activista se informa que la posada navideña es en beneficio de los hijos e hijas de las personas desaparecidas con el objetivo de recaudar donaciones de ropa, zapatos, dulces y juguetes.
En ella se encuentra el número de cuenta donde se reciben las donaciones, así como la fecha, horario y ubicación del evento.
Hasta el momento, el empresario no ha respondido a la invitación de la activista.
Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “no hay motivo para movilizaciones, diálogo está abierto”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]