La madre buscadora invitó al empresario a la posada navideña organizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, para apoyar a los niños en orfandad tras la desaparición forzada de sus padres.

A través de X, Ceci Flores arrobó al dueño de para extenderle la invitación y señaló que "podemos darle recibo deducible de impuestos a quien done a nuestra causa".

Luego puntualizó: "Ah, lo que ya no va a pagar de impuestos lo puede dar a los niños en orfandad".

En la invitación compartida por la activista se informa que la es en beneficio de los hijos e hijas de las personas desaparecidas con el objetivo de recaudar donaciones de ropa, zapatos, dulces y juguetes.

En ella se encuentra el número de cuenta donde se reciben las donaciones, así como la fecha, horario y ubicación del evento.

Hasta el momento, el empresario no ha respondido a la invitación de la activista.

Posada navideña organizada por Ceci Flores en apoyo a los niños de padres desaparecidos. Foto: captura de pantalla
Posada navideña organizada por Ceci Flores en apoyo a los niños de padres desaparecidos. Foto: captura de pantalla

