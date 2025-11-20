Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadores de Sonora, denunció que han aumentado las amenazas en su contra en los últimos días, para exigirle que deje de exhibir la inacción de las autoridades para buscar a miles de desaparecidos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, previo a su participación en una reunión de familias buscadoras con monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, mostró decenas de llamadas que ha recibido y registrado en su teléfono celular en los últimos días, en las que la han amenazado con "desaparecerla" si no deja de realizar su labor de búsqueda.

"Todos los días, el teléfono te lo podría mostrar, en estos días he tenido más amenazas que nunca, en estos días, solamente en tres días, pudieras ver mi teléfono, solamente las ladas que no tienen registrados, son puras amenazas que he recibido en todos estos días, no paran de amenazarme, no paran de decirme que ya pare con esto, que ya no siga compartiendo, que no siga visibilizando, que no siga calentando el rancho, y es demasiado, podría capturar cada una de los mensajes que estoy recibiendo de las llamadas que recibo, donde me insultan, donde me ofenden, donde me dicen que yo voy a ser la que siga siendo buscada, cuando yo les digo, pues no vas a batallar, a mí dime dónde me vas a querer buscar, y yo voy y me presento, porque yo no me ando escondiendo de nada, porque yo no le debo nada a nadie", expresó.

Ante las amenazas que ha recibido durante años, Ceci Flores contó que ha solicitado al gobierno federal que le brinde protección en tres ocasiones, la última hace tres meses, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y se la han negado.

Por el contrario, en lugar de otorgarle protección o ayuda económica para seguir realizando la búsqueda de hijos, esposos, hermanos desaparecidos, le han pedido que deje de realizar su activismo.

"Me han negado la protección en tres ocasiones. Ante Rosa Icela (Rodríguez) la solicité y me la negaron; igual a Adán Augusto, también me la negó, la volví a solicitar y también me la negaron. Hace tres meses hable directamente con la secretaria, le dijimos que para seguir la lucha, necesitamos la protección de ellos y me mandó con otra persona que me dijo que no necesito la protección, porque mi vida no está en riesgo, que tengo que dejar de buscar. Pero cómo le puedes pedir a una madre que deje de buscar, si por lo único que estamos vivas es por ellos", dijo.

