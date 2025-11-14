Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), reafirmó el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a toda forma de violencia contra infancias y adolescencias.

En la Segob, Rodríguez encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra este sector de la población.

Reafirmaron el compromiso de garantizar para que vivan con dignidad, en paz y con acceso pleno a sus derechos humanos.

Rosa Icela Rodríguez firma pacto para erradicar la violencia contra menores (14/11/2025). Foto: Especial

En la sesión de esta Comisión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instituciones integrantes se comprometieron con el “Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”.

nro/bmc