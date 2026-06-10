Con la fiesta futbolera a punto de comenzar, Totalplay presentó el Nuevo Totalplay TV, una solución de entretenimiento diseñada para transformar la manera en que los usuarios disfrutan series, películas, conciertos, videojuegos y eventos deportivos desde casa.

La propuesta tecnológica integra audio premium, conectividad avanzada y calidad de imagen de última generación para ofrecer una experiencia más envolvente, donde el sonido y la imagen buscan acercar a los espectadores a la sensación de estar dentro de la acción.

Partidos transmitidos por Totalplay. Foto: Cortesía

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El sonido toma protagonismo

Uno de los principales atractivos del Nuevo Totalplay TV es su compatibilidad con Dolby Atmos cuando se combina con las bocinas Totalplay Surround.

Esta tecnología genera un entorno de audio tridimensional que permite percibir sonidos desde diferentes direcciones, incluso por encima del espectador, creando una sensación más realista durante cualquier transmisión o contenido de entretenimiento.

"Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional", señaló Víctor Méndez, director para América Latina y México de Dolby Laboratories.

De acuerdo con el especialista, la tecnología permite mantener una experiencia inmersiva en distintos dispositivos compatibles.

Audio desarrollado junto con Bang & Olufsen

La experiencia sonora se complementa con Audio by Bang & Olufsen, una tecnología que busca ofrecer diálogos más claros, bajos más definidos y un sonido equilibrado sin necesidad de equipos adicionales.

"Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores", afirmó Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas de Bang & Olufsen.

Streaming más estable y contenidos en alta calidad

Además de las mejoras en audio, el dispositivo incorpora tecnología orientada a optimizar la conectividad y el desempeño de las aplicaciones de video y música en streaming.

La compañía asegura que esto permite disfrutar contenidos de alta calidad con mayor fluidez y una experiencia más estable para los usuarios.

Con este lanzamiento, Totalplay busca consolidar una propuesta que combine entretenimiento y conectividad dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

Dolby Atmos. Foto: Cortesía

"Tu casa es el estadio"

La empresa destacó que el Nuevo Totalplay TV fue diseñado para potenciar la experiencia de los eventos deportivos en vivo, permitiendo que los usuarios disfruten cada jugada, celebración y momento clave con una sensación más cercana a la realidad.

"Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva", comentó Olivier Taravel, Senior Executive Vice President del área Audio Video Solutions de Sagemcom.

El directivo explicó que esta solución convierte al sonido en una pieza fundamental de la experiencia televisiva, especialmente durante eventos en vivo, donde cada aplauso, cada nota musical o cada jugada adquieren una nueva dimensión.

La apuesta de Totalplay por el entretenimiento en casa

El Nuevo Totalplay TV forma parte de la estrategia de innovación de la compañía para llevar experiencias de entretenimiento más completas a los hogares mexicanos.

La plataforma está respaldada por una red 100% de fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7, calidad de imagen 4K UHD y un ecosistema de entretenimiento en constante evolución.

Con estas herramientas, Totalplay busca que los usuarios vivan cada partido, concierto, película o serie de forma más inmersiva, bajo una premisa sencilla: convertir la sala de su hogar en el mejor asiento del estadio.

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