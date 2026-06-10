Tultitlán, Méx.- La lluvia registrada la tarde de este miércoles ha dejado anegaciones en distintas vialidades de Tultitlán, lo que complica la circulación de vehículos y transeúntes.

En la Vía José López Portillo se registran encharcamientos a nivel de banqueta, a la altura de La Bandera.

Mientras que en la Avenida Estado de México, en la colonia Cartagena, el agua pluvial desciende con fuerza, situación que deja a la población sobre las banquetas y sin poder cruzar la vialidad.

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Personal del organismo de agua APAST se encuentra trabajando en el desazolve de vialidades para que bajen los niveles de agua.

Además, en la zona sur de Cuautitlán Izcalli también llovió con fuerza y hay avance lento sobre la carretera México-Querétaro, en ambos sentidos.

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Sin embargo, en calles y avenidas secundarias no hay reporte de anegaciones por la intensa precipitación pluvial.

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