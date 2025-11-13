La activista Ceci Flores informó este jueves que fue recuperada la página de Facebook del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, después de un hackeo ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de 2025.

En redes sociales, agradeció “en nombre del colectivo y las más de 2 mil familias que lo forman” a Facebook y a Meta por su “invaluable apoyo” al recuperar el portal.

“Esta página es nuestra voz, nuestra herramienta más poderosa para alzar la voz por los derechos de nuestros familiares desaparecidos y exigir justicia”, resaltó.

La activista agregó que a través de dicha plataforma suben fichas de búsqueda y reciben testimonios anónimos que han permitido localizar “miles de restos y dar paz a miles de familia que han estado buscando a sus seres queridos durante años”.

Reiteró que la ayuda ha sido fundamental para el colectivo, y destacó su compromiso con la causa de las familias de desaparecidos en México, con la justicia y con la verdad.

La madre buscadora subrayó que el apoyo recibido no ha sido solamente técnico, sino también emocional: “la recuperación de nuestra página ha sido un rayo de esperanza para nuestras familias, que han encontrado en esta plataforma un espacio para compartir su dolor, su lucha y su esperanza”, dijo.

El domingo 2 de noviembre, Ceci Flores reportó el hackeo al Colectivo Madres Buscadoras de Sonora y solicitó el apoyo de Meta para recuperar la página, ya que, detalló, en ese espacio comparten hallazgos sobre personas desaparecidas en el estado y en otras entidades de México.

Al buscar el colectivo en Facebook, se mostraba una leyenda que indicaba que dicho contenido no estaba disponible en el momento, ya sea por decisión del propietario al cambiar la privacidad de la página o por una posible eliminación de la red.

