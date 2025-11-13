Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa "El Maíz es Raíz", productores reaccionaron al lanzamiento de las "tortillas, tostadas y totopos" del Bienestar.

El Movimiento Agrícola Campesino acusó que está estrategia del gobierno que incluye "tostadas y totopos" es "insultante a una crisis nacional".

"La presentación del programa El Maíz es Raíz no es más que una bofetada para quienes realmente vivimos del campo. ¿De verdad creen que el problema de la soberanía alimentaria de México se resuelve con 'acompañamiento técnico' para hacer totopos?", dijo el Movimiento.

"Esto demuestra tres cosas: poca seriedad, inviabilidad y una profunda desconexión con la realidad agropecuaria del país", agregaron los productores de maíz.

Denunciaron también que hay competencia desleal, costos inviables: crisis hídrica y climática, así como falta de diálogo porque llevan meses pidiendo mesas con voluntad política.

"¿La respuesta? Programas asistencialistas que ignoran el problema de fondo. No Queremos mini soluciones.

"El campo mexicano no necesita un taller de manualidades. Necesita ser tratado como lo que es: el pilar de la seguridad nacional", expresó el Movimiento Agrícola Campesino al exigir acciones estructurales.

Gobierno anuncia Plan Nacional del Maíz Nativo: "El maíz es la raíz" este jueves 13 de noviembre de 2025.

